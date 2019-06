NeuhausenSeit 65 Jahren ist Josefine Lang die gute Seele des „Vesperstüble“ in Neuhausen. „Das ist schön, dass ich noch arbeiten kann“, sagt die 95-Jährige, die keineswegs an den Ruhestand denkt. Wenn ihre Stammgäste auf ein Bier oder auf einen Wein vorbeischauen, ist die Gastwirtin in ihrem Element. Manchmal macht sie auch ihren beliebten Fleischkäse mit reichlich Zwiebeln. Die röstet sie immer frisch. „Es freut mich, wenn sich die Leute hier wohlfühlen“, sagt die Seniorin. Dabei lächelt sie knitz. Dass es die Gastronomin am liebsten allen Leuten recht machen möchte, wissen ihre Stammgäste.

Deshalb gab es von denen zum 95. Geburtstag ein