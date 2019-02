NeuhausenWenn sich Markus Weber über das Smartphone mit seiner ebenfalls gehörlosen Frau Andrea unterhält, herrscht Stille. Das Ehepaar erzählt sich mit den Händen, mit Gesten und mit der Mimik, was gerade passiert. Gebärdensprache hilft den beiden, sich auszutauschen. Auch ihr kleiner Sohn, der sehr gut hört, lernt bereits, sich mit dieser stummen Sprache zu verständigen. Im Jugendhaus Penthaus in Neuhausen bietet Weber für Hörende einen Kurs in Gebärdensprache an. „Für mich gehört es zur Inklusion, dass wir uns auch mit Gehörlosen verständigen können“, sagt Jochen Baral, der die Einrichtung des Kreisjugendrings Esslingen leitet.

