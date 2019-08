Neuhausen: Baugebiete belasten das Straßennetz

Die Gemeinde wächst absehbar auf 13 000 Einwohner – S-Bahn-Verzögerung bereitet Probleme

800 neue Einwohner ziehen in absehbarer Zeit in die Akademiegärten in Neuhausen ein. Auch im Neubaugebiet „Östlich Ziegelei“ entstehen neue Wohnhäuser. Deshalb ist die Gemeinde nicht nur gefordert, die Infrastruktur zu verbessern. Das Verkehrsnetz stößt an Grenzen. Die Verzögerung der S-Bahn-Verlängerung sorgt da zusätzlich für Probleme.