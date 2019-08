OstfildernWo ist ein pflegebedürftiger Mensch am besten aufgehoben? Für die Angehörigen gibt es grundsätzlich zwei Optionen: zuhause in familiärer Atmosphäre, mit oder ohne externe Hilfen, oder, wenn es daheim gar nicht geht, in einer stationären Einrichtung, einem Pflegeheim. Außerhalb des Landes setzt man schon seit Jahren auf einen dritten Weg. Ambulant betreute Wohngemeinschaften vereinen die Vorteile der beiden klassischen Varianten: Man lebt in einer Gemeinschaft, der Alltag wird durch das Miteinander bestimmt, eine Rundumbetreuung ist gesichert. Das Charmante daran ist, dass die WG den Status einer Privatwohnung hat. Dienstleister für Pflege und