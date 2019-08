Baltmannsweiler/HohengehrenSchneeschuhwanderungen, Action Painting, neuseeländische Kriegstänze oder ein Spanisch-Kurs für Kinder – das zweite Semester 2019 an der Volkshochschule (Vhs) Baltmannsweiler wird vor allem eines: abwechslungsreich. „Mit 66 Kurses ist es in diesem Semester ein eher schlankes Programm“, sagt Petra Erlewein, die Leiterin der Vhs. Die Evergreens wie Opern- und Ballettbesuche seien aber vertreten. In diesem Semester sind das „La Bohème“ und „Dornröschen“.

Ebenfalls im Programm enthalten ist eine Vorschau auf das erste Semester 2020. „Im März probieren wir mal etwas ganz Neues – ein modernes Ballett, eine Koproduktion von