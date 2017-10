Neues Logo fürs Jubiläum

WERNAU: Wappen-Kugeln symbolisieren die Vergangenheit der 1938 gegründeten Stadt

(red) - Die Stadt Wernau feiert nächstes Jahr ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende am 9. und 10. Juni. Für das Jubeljahr hat die Stadt ein Logo beim Wernauer Künstler und Grafiker Robert Cmarik in Auftrag gegeben hat. Das Signet soll das Markenzeichen der Feiern selbst sein, aber auch schon auf dem Weg dorthin auf Fahnen, Plakaten, Flyern, auf Briefköpfen, Umschlägen, Webseiten und in elektronischer Post Verwendung finden.