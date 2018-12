Neues Leben im Supermarkt

PLOCHINGEN: Lange Wege entfallen auf dem Stumpenhof - Claudius Lewald macht sich mit Lebensmitteln selbstständig

In wenigen Tagen gibt es am Plochinger Teckplatz wieder ein volles Lebensmittelsortiment. Auf 200 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet dann Claudius Lewald im ehemaligen Rewe-Nahkauf ein Vollsortiment an. Neun Monate lang war die Versorgung des Stumpenhofs nur notdürftig, weil die übrigen Händler ihr Sortiment aufgestockt hatten.