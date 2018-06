DenkendorfWenn über das historische Denkendorf geschrieben wird, bedeutet das fast immer die Geschichte des Klosters und der Mächtigen. Die Lebensbedingungen der Dorfbewohner hat nun Reinhard Mauz in den Blick genommen. Grundlage dafür ist das Statutenbuch, das der Propst Bartholomäus Kaes 1570 im Auftrag des württembergischen Herzogs erstellt hat. „Es fixiert die materiellen Ansprüche des Klosters an die bürgerliche Gemeinde und den einzelnen Dorfbewohner. Die Spiegelung bildet dann die Lebenswelt derer, die diese Anforderungen zu erfüllen hatten“, erklärt Mauz, der sich auch in anderen Veröffentlichungen mit der Ortshistorie beschäftigt