DenkendorfEin gutes Jahr war das Café am Denkendorfer Rathausplatz geschlossen. Jetzt öffnet Theodoros Dovridis mit einem neuen Konzept sein „Aki“. Eine entspannte, gastfreundliche Atmosphäre ist dem neuen Pächter wichtig. „Die Leute sollen sich hier wohlfühlen.“ Deshalb sind unter anderem die großen Flachbildfernseher, die zuvor den Innenraum dominierten, sofort verschwunden. „Es ist keine Kneipe“, betont der neue Pächter.

Im Bistro-Café wolle er „besondere Dinge“ anbieten. So wird es eine große Auswahl an Kaffee- und Teespezialitäten sowie an alkoholischen wie nichtalkoholischen Getränken geben. Und Dovridis, der in Ostfildern-Nellingen lebt,