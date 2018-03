NeuhausenEin Bekenntnis zur Region vom Neuhausener Automatisierungsspezialist Balluff. In einer Pressemitteilung hat die Firma gestern ihre Pläne für den Neu- und Ausbau des Firmensitzes auf den Fildern vorgestellt. Die Bagger sollen 2019 anrollen. Der neue Campus biete Arbeitsplätze für insgesamt 1250 Beschäftigte, teilt Balluff mit.

Seit Gründung vor beinahe einem Jahrhundert ist der Hauptsitz in Neuhausen. Dass die Firmengebäude durch das Unternehmenswachstum an ihre Grenzen stoßen würden, sei bereits seit 2013 abzusehen, so Balluff. Das Unternehmen schrieb im August 2017 einen Architektenwettbewerb aus. Neun Büros reichten ihre Vorschläge ein