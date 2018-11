PlochingenDie Seilbahn, die Oliver Bausch vom Verbandsbauamt ganz am Schluss in seiner Powerpoint-Präsentation gezeigt hat, brachte zwar manch einen in der Plochinger Ratsrunde noch zum Schmunzeln. Wird so eine schwebende Verbindung irgendwann einmal die Landratsamts-Mitarbeiter vom Plochinger Bahnhof hinauf zur künftigen Behördenfiliale auf den Stumpenhof bringen? Wer weiß. Bausch hat das Foto nicht kommentiert. Für SPD-Stadträtin Dagmar Bluthardt stand die Seilbahn jedenfalls für „ein zensurbefreites Denken“, mit dem man an das erste Plochinger Gesamtkonzept für den Verkehr herangehen sollte.

Der Gemeinderat hat am Dienstag einstimmig die