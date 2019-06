OstfildernViele aufgebrachte Eltern dürfte diese Nachricht aus dem Ostfilderner Gemeinderat zumindest etwas beruhigen: Für die „Minimax 4“ im Scharnhauser Park, in der 50 Kinder betreut werden, ist ein neuer Träger gefunden. Ab September läuft die Kindertagesstätte unter der Führung der Seepferdchen Kita GmbH, die in Ostfildern bereits sechs Krippengruppen betreibt. Auf diese Weise wolle man wieder ein Gefühl von Vertrauen aufbauen, sagte Corina Raisch von den Freien Wählern im Sinne aller Fraktionen. Die „Minimax 4“, eine von vier Einrichtungen, die das Münchner Unternehmen Denk Mit GmbH in Ostfildern betreibt, war wegen untragbarer Zustände in