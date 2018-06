NeuhausenAb dem Frühjahr 2019 wird die Lindenstraße in Neuhausen für 3,2 Millionen saniert. „Die Fahrbahn ist in einem sehr schlechten Zustand“, bekräftige der Fachingenieur Hannes Wörn im Gemeinderat die Dringlichkeit des Projekts. Schlaglöcher und Unebenheiten belasten Autofahrer, Radler, Fußgänger und auch die Anwohner schwer. Weil die Straße während der Sanierung und Sperrung der Esslinger Straße von vielen als Schleichweg genutzt wurde, hat sich der Zustand weiter verschlechtert. Mehr als zwei Jahre werden die Arbeiten wohl dauern, kündigte Bürgermeister Ingo Hacker im Gemeinderat an.

„Wir bauen in drei Abschnitten“, erläuterte Jürgen Wörn