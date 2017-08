(red) - „Willkommen im Schatzkästchen von Bernhausen!“ Mit diesen Worten hat Jochen Köker, der Vorsitzende des TSV Bernhausen, gut gelaunte Kicker begrüßt. Die Herren weihten in einer Regenpartie den neuen „grünen Teppich“ im Fleinsbachstadion ein. Zuvor hatten der TSV-Chef und Karl Munz, der Vorsitzende der Sportgemeinschaft (SpoGe) Filderstadt, der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat für den neuen Rasenplatz, der 330 000 Euro kostete, gedankt. Das frühere, etwa 40 Jahre alte Grün war durch die intensive Beanspruchung - viele Spiele und Trainingseinheiten - in die Jahre gekommen und musste dringend saniert werden. In einer Bauzeit von