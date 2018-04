HochdorfSeit Anfang April brennt wieder Licht im Hochdorfer Pfarrhaus. Gerald Holzer ist mit seiner Frau Linda und der knapp einjährigen Tochter Florentine bereits eingezogen. Das gibt dem neuen Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Hochdorf die Möglichkeit, sich einzugewöhnen und den Ort näher kennenzulernen. Am 6. Mai ist dann die offizielle Einführung des 48-Jährigen.

Gerald Holzer hat klare Vorstellungen vom Amt als Gemeindepfarrer: „Ich will Wegbegleiter für die Menschen sein und nicht so sehr Lehrer, der vorne steht und erklärt, wo es langgeht.“ Seine Liebe zur Theologie hat Holzer, der in Gomadingen geboren wurde, relativ spät entdeckt.