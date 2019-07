Leinfelden-EchterdingenZum Jahresende peilt der Flughafen den neuen Rekord von mehr als zwölf Millionen Passagieren an. Das bringt auch die Infrastruktur des Flughafens in Spitzenzeiten an Grenzen. Dass Passagierwachstum beziffert Flughafendirektor Walter Schoefer auf 9,3 Prozent. Seit April hat der Flughafen jeden Monat mehr als eine Million Fluggäste. Zugleich hat es nach den Worten von Flughafendirektorin Arina Freitag deutlich weniger Flugausfälle gegeben. 2018 waren bis Ende Juni bei 51 610 Flugbewegungen 1251 Flüge ausgefallen; 2019 waren es bei 55 859 Flügen nur noch 860 annullierte Flüge.

„Das ist immer noch zu viel, aber die