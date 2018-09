KöngenAls im Jahr 2000 im Neckartal in Köngen der Aldi-Markt gebaut worden ist, hat der Fußballplatz weichen müssen. Als Ersatz wurde auf dem Sportgelände an der Fuchsgrube ein Kunstrasenplatz angelegt. Nach 18 Jahren war dieser in sehr schlechtem Zustand. Die Gemeinde hat den Platz nicht nur geflickt, sondern zur großen Freude der Vereine grundlegend saniert. Am Freitag ging der nagelneue Kunstrasenplatz in Betrieb.

Hauptsächlich war der Platz vom Spielen abgenutzt, teils waren es aber auch Vandalismusschäden: Jemand hatte gezündelt, andere waren sogar mit dem Auto auf das Spielfeld gefahren. Schon seit Jahren war geplant, den Platz zu erneuern,