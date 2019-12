KöngenEine Krippengruppe mit zehn Plätzen, die der Kindergarten Burggärtle neu geschaffen hat, entspannt die Engpässe in Köngen. „Es sieht so aus, dass im Kindergartenjahr 2019/20 nach heutigem Stand alle Familien einen Krippenplatz bekommen“, die das wünschen“, berichtete Katharina Keller vom Köngener Schulamt im Gemeinderat. Im evangelischen Kindergarten Goldacker gibt es eine weitere altersgemischte Gruppe für 22 Kinder. Immer mehr Kinder unter drei Jahren werden nach Kellers Statistik in den Einrichtungen angemeldet.

Mit langfristiger Planung möchte die Gemeinde etwaige Engpässe frühzeitig entspannen. „Köngen profitiert von der großen Vielfalt