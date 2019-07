Leinfelden-EchterdingenMuslimische Mitarbeiter des Flughafens beten in ihrer Mittagspause im Andachtsraum des Stuttgarter Flughafens. In Regalen an der Wand liegen bunte Gebetsteppiche. Eine Markierung, die in den Boden eingelassen ist, zeigt gen Mekka. Kaum zwei Schritte entfernt sitzen Christen auf den Bänken, die in ein stilles Gebet versunken sind. Keiner stört den anderen. „Begegnung zwischen den Religionen wird hier einfach gelebt“, beobachtet Diakon Matthias Hiller, der seit März als Nachfolger des Theologen Dieter Kleinmann gemeinsam mit der Katholikin Marjon Sprengel die Kirchlichen Dienste am Flughafen und auf der Landesmesse leitet. Auch für