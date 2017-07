Neuer Belag auf der A 8 statt Lärmschutzwall

Bürgerinitiativen diskutieren mit Abgeordneten über Alternativen

Das vorläufige Aus für ein Lärmschutzbauwerk an der Autobahn nehmen die Köngener so nicht hin. Weil die A 8 in diesem Abschnitt vierspurig werden soll, kann der geplante Wall nicht gebaut werden. Nun zeichnet sich aber eine andere Lösung ab. Kurz- oder mittelfristig dürfen die lärmgeplagten Bürger mit einem Splitt-Mastix-Belag rechnen, der Lärm dämmen soll. „So schnell es geht, verhandeln wir darüber mit dem Regierungspräsidium“, kündigte Bürgermeister Otto Ruppaner an.