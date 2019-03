OstfildernDer Bebauungsplan für das projektierte Wohnviertel Parksiedlung Nord-Ost an der Hangkante zum Neckartal in Ostfildern geht in eine zweite Runde. Nachdem die Stadt nach Anwohnerprotesten und einem Urteil des Verwaltungsgerichts einen ersten Plan zurückgezogen hatte, hat der Gemeinderat nun mit großer Mehrheit die Aufstellung eines neuen, stark veränderten Bebauungsplans beschlossen.

Das seit fast zehn Jahren geplante Baugebiet Parksiedlung Nord-Ost war im Gemeinderat und zwischen Anwohnern und der Verwaltung umstritten. Zwar bietet das etwa 3,4 Hektar große, brach liegende Gelände einer ehemaligen Gärtnerei an der Hangkante zum Neckartal