WernauVor vier Jahren hat der Gemeinderat Wernau seine Pläne für den Bahnhofsplatz auf Eis gelegt. Zu teuer. Und weder ein Bäcker noch ein Gastronomiebetrieb wollte sich dort in einem neuen Gebäude niederlassen. Jetzt wird ein neuer zaghafter Versuch unternommen. Die Stadt holt sich ein Angebot ein, um die damaligen Pläne in eine abgespeckte Version umwandeln zu können.

Ein Antrag der WBL/JB hat das Türle am Montagabend – eher unerwartet – geöffnet: Die Schotterfläche am Bahnhofsplatz solle gepflastert und darauf oder daneben eine öffentliche, barrierefreie Toilette aufgestellt werden. So lautete der Antrag, der wohl dem Wunsch vieler Bürger