ReutlingenVor vier Jahren erfolgte die Strukturreform bei der Polizei in Baden-Württemberg. Seitdem ist das Polizeipräsidium Reutlingen zuständig für die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Esslingen. Sämtliche Anrufe über den Polizeinotruf 110 landen seither auf dem Areal des ehemaligen Technikums für Textilindustrie in der Reutlinger Oststadt. Damit die umfänglichen Zuständigkeiten des Präsidiums weiter wahrgenommen werden können, wurde das bestehende Gebäude um ein neues Führungs- und Lagezentrum erweitert. Das wurde nun offiziell in Betrieb genommen.

50 Kilometer Kabel wurden verlegt, die Technik auf den modernsten Stand gebracht, und