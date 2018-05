PlochingenDer Bruckenwasen feiert seinen 20. Geburtstag. Zum Bruckenwasenfest am bevorstehenden Wochenende werden voraussichtlich Tausende von Menschen in den Plochinger Landschaftspark strömen. Zwei in jeder Hinsicht große deutsche Köpfe haben sich schon vorab eingefunden: Die Herren Goethe und Schiller stehen als imposante Cortenstahl-Häupter jetzt unübersehbar mitten auf der Wiese bei Steiner am Fluss. Am Mittwochabend wurde die Skulptur des Künstlers Wolfgang Thiel eingeweiht.

Sie sind ganz Auge und ganz Ohr: Das ist das erste, was an den beiden weitgehend identischen Köpfen auffällt. Beide haben eine mandelförmige Grundform, die sich aus den