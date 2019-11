DeizisauEine 100 Tonnen schwere Spülmaschine ist am frühen Montagmorgen am Deizisauer Coca-Cola-Werk eingetroffen. Fünf Sattelschlepper waren eine Woche unterwegs, um die neue Reinigungsanlage von Flensburg ins Neckartal zu transportieren. Die neue Maschine kann bis zu 40 000 Flaschen in der Stunde reinigen, sie verbraucht 40 Prozent weniger Wasser und 30 Prozent weniger Energie als ihre Vorgängerin. Gut 3,5 Millionen Euro kostet die Flaschenreinigungsanlage, die von der Firma Krones hergestellt wurde, dem Weltmarktführer für Abfülltechnik.

„Mehrweg kommt gut an“, sagt Thomas Sprecher, Betriebsleiter am Standort Deizisau, Glasflaschen seien ein