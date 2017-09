Anzeige

Als Schatzsucherin sieht sich Karin Ecker. In einem Lehrerkollegium gebe es „so viele Menschen, die besondere Talente haben“ - ebenso wie bei den Schülern. Diese Schätze möchte die neue Direktorin des Robert-Bosch-Gymnasiums in Wendlingen heben und für die Schule nutzen. Die 57-jährige Studiendirektorin war bisher am Kirchheimer Schlossgymnasium Abteilungsleiterin. Davor arbeitete die Pädagogin, die mit ihrer Familie in Nürtingen lebt, in Ditzingen. Deutsch und Chemie ist ihre Fächerkombination, was nicht ganz alltäglich ist.

Durch den Spagat zwischen Geistes- und Naturwissenschaften hat sie in