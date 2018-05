Kreis Esslingen Jung und engagiert. So lautet das Thema des diesjährigen Ehrenamtspreises „Starke Helfer“, für den sich Ehrenamtliche zwischen 14 und 30 Jahren noch bis zum 17. Juni entweder selbst bewerben können oder von Leserinnen und Lesern der Eßlinger Zeitung für diese Auszeichnung vorgeschlagen werden. Schirmherr des Ehrenamtspreises ist Landrat Heinz Eininger, dem es ebenso wie Burkhard Wittmacher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, wichtig ist, die zentrale Rolle junger Menschen für das ehrenamtliche Engagement hervorzuheben. Bei dieser Gelegenheit räumen sie mit so manchem Vorurteil auf und erinnern sich an die Zeit,