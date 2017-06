Mit einem Tag der Baustelle wurde gestern am neuen Rathaus in Baltmannsweiler Richtfest gefeiert. Rund 150 Bürger kamen, um sich im Rohbau des knapp sechs Millionen Euro teuren Verwaltungszentrums umzuschauen. Bulgrin

So soll das neue Rathaus in Baltmannsweiler aussehen. Die Ansicht zeigt die zum Marktplatz gerichtete Hauptfassade mit dem großen Fenster, hinter dem sich der Ratssaal verbirgt.Animation: Architekturbüro Zoll

Von Harald Flößer





Ein wuchtiger Baukörper entsteht da in der Ortsmitte von Baltmannsweiler. Wer noch das alte, viel kleinere Rathaus im Kopf hat, ist überrascht von der Dimension des Nachfolgebaus. Doch bei genauer Betrachtung wird klar: Da wächst gerade ein Bau in die Höhe, der mit seiner Transparenz zu einem Schmuckstück des neuen Ortskerns werden dürfte. Man kann sich langsam vorstellen, wie das moderne Verwaltungszentrum von Baltmannsweiler einmal aussehen wird. Rund 150 Bürger kamen gestern zum Richtfest, das Bürgermeister Simon Schmid und sein Gemeinderat zum Tag der offenen Baustelle ausgerufen hatten. Unter den geladenen Gästen war auch der frühere Bürgermeister Martin König. Er hatte während seiner Amtszeit noch die Weichen für den Neubau gestellt. „Viel zu groß und viel zu teuer“, hatten ihm Kritiker vorgeworfen, als vor rund drei Jahren die Entscheidung für den Entwurf des Architekturbüros Zoll gefallen war. Heute erfüllt es ihn mit Genugtuung, dass die Pläne von damals fast eins zu eins umgesetzt wurden. Das sei die absolut richtige Entscheidung gewesen, sagte König am Rande der Feier. Man dürfe nicht an der falschen Stelle sparen. Schon gar nicht bei einem Gebäude, dass mindestens für die nächsten 40 oder 50 Jahre Bestand haben werde und das Ortsbild präge wie kein anderes.

Fertigstellung im Frühjahr 2018

Genauso sieht es sein vor gut zwei Jahren gewählter Nachfolger Simon Schmid. Mit dem Rathaus bekomme Baltmannsweiler eine lebendige und attraktive Ortsmitte, sagte er in seiner Ansprache. Schmid dankte allen Verantwortlichen, dass bislang der Kosten- und Zeitrahmen eingehalten werde. Inklusive der Abbruchkosten für das alte Rathaus hatte man mit knapp sechs Millionen Euro kalkuliert. Nach den Ausschreibungen liegt man laut Verwaltung bislang sogar um gut 360 000 Euro darunter. Den größten Teil der Kosten wird die Gemeinde selbst aus ihren Rücklagen bestreiten. Das Land beteiligt sich am Neubau mit 1,5 Millionen Euro. Weitere 250 000 Euro erhält die Schurwaldgemeinde für die Umgestaltung des Rathaus-Umfeldes. Denn auch dort ist eine umfassende Schönheitskur geplant. Wie Bürgermeister Schmid berichtete, fließen in die Pläne auch Ideen der Bürger ein, die 2016 bei einem Workshop gesammelt wurden. Vorgesehen seien unter anderem Sitzgelegenheiten, ein Wasserspiel und ein barrierefreies Spielgerät. Mit all diesen Elementen bekomme man auch einen echten Marktplatz-Charakter. Ferner sind eine zusätzliche Bushaltestelle und eine Ladestelle für Elektroautos geplant.

Schmid dankte bei der Feier auch für das Verständnis der Baustellen-Nachbarn, die über eine lange Zeit mit Behinderungen und Lärm zurechtkommen müssen. Ihre Geduld ist weiterhin gefordert. Denn voraussichtliche Fertigstellung ist erst im Frühjahr 2018. So lange müssen sich auch die rund 15 Verwaltungsmitarbeiter noch gedulden, die ihre Büros vorübergehend im alten Rathaus im Ortsteil Hohengehren haben.

Architekt Tom-Philipp Zoll sprach von einem „zukunftsweisenden Projekt“ für Baltmannsweiler. Man habe darauf geachtet, dass sich der modere Bau gut in das städtebauliche Umfeld einfüge. Mit großen Glaselementen schaffe man Transparenz, vor allem am Eingangsbereich und am hohen Ratssaal, der über ein riesiges, über zwei Stockwerke reichendes Fenster einsehbar ist. Im Inneren strahlt das Gebäude nach Überzeugung des Architekten eine Wohlfühlatmosphäre aus. Über ein großzügiges Foyer wird man in das neue Verwaltungszentrum gelangen. Neben dem Bürgerbüro sind im Erdgeschoss unter anderem das Hauptamt und das Standesamt untergebracht. Herzstück des Gebäudes wird im ersten Obergeschoss der Ratssaal sein. Daneben befindet sich das mit einer Faltwand abgetrennte Trauzimmer. Ebenfalls auf dieser Ebene werden der Bürgermeister und die Mitarbeiter des Bauamtes ihre Schreibtische haben. Die Finanzverwaltung ist im zweiten Stock untergebracht, von dort hat man auch Zugang auf eine Terrasse mit herrlichem Ausblick.