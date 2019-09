AichwaldAn 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag stehen auch in Aichwald die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte bereit, um im Notfall rasch Hilfe leisten zu können. Damit die Floriansjünger effizient arbeiten können, benötigen die Feuerwehren im Landkreis entsprechende Arbeitsmittel. Zu diesen gehören auch die Einsatzfahrzeuge. In den beiden Aichwalder Ortsteilen Aichelberg und Aichschieß sind die Löschfahrzeuge inzwischen in die Jahre gekommen und wurden nun durch neue, modernere ersetzt. Über 30 Jahre lang leisteten die beiden Feuerwehrautos mit der Bezeichnung LF 8 gute Dienste.

Gottesdienst zur Übergabe

Am vergangenen Sonntag war es soweit. Die