WendlingenIn Zeiten eines erneuten Babybooms sind Plätze in Kindertageseinrichtungen in vielen Kommunen rar. Auch Wendlingen ist da keine Ausnahme. Die 536 Kitaplätze, die es derzeit gibt, werdenn 2021 nicht mehr ausreichen. Bis dahin besteht laut Joachim Vöhringer, dem Leiter des Amtes für Familie, Bildung und Soziales, ein Bedarf von 594 Kitaplätzen. Einen Teil davon will die Stadt jetzt durch den Neubau einer Kindertagesstätte an der Ohmstraße decken. Auf 860 Quadratmetern soll im Lauterpark Ost auf dem ehemaligen TSV-Gelände eine dreigruppige Kita mit einer Gruppe für unter Dreijährige und zwei Gruppen für über Dreijährige entstehen. 46 Kinder sollen