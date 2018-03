Der Anfang war schon mal vielversprechend: Nach vier Wochen waren alle Plätze der neu gegründeten Kinderfeuerwehr in Wernau belegt, berichtete Kommandant Rainer Märsch im Gemeinderat. Um weiterhin eine schlagkräftige Gruppe zu haben, muss die Wehr für Nachwuchs sorgen. Sechsjährige dürfen nun ins Magazin kommen. „Ein Alter, in dem man Polizist oder Feuerwehrmann werden will“, sagt Märsch. Diese Berufswünsche will man nutzen.Genau am Abend der Gemeinderatssitzung fand das erste Treffen der Kinderfeuerwehr mit ihren Eltern statt, berichtete Märsch in der Ratssitzung. „Wir waren überrascht, wie