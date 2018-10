ReichenbachDie Umkleidekabinen des VfB Reichenbach hatten keinen guten Ruf. Nicht nur die Fußballer, auch der Vereinsvorstand hatte sie schon lange als „katastrophal“ eingestuft. In den vergangenen Tagen wurden sie nun abgerissen. Mit Unterstützung der Gemeinde baut der Verein neue, erweiterte Kabinen und Sanitäranlagen am Hermann-Traub-Stadion. Sie sollen im Frühjahr fertig werden; das Vereinsheim mit Gaststätte, ebenfalls saniert, feiert dagegen schon am 22. November die Wiedereröffnung.

Den alten VfB-Kabinen weint keiner eine Träne nach. Sie stammten aus den 60er-Jahren und sind, abgesehen von Schönheitsreparaturen, nie grundlegend saniert