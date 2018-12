Kreis EsslingenDie Katholische Erwachsenenbildung (keb) im Landkreis Esslingen hat einen neuen Vorstand gewählt. Kürzlich trat dieser in Unterensingen zum ersten Mal zusammen.

Der bisherige Vorsitzende Thomas Bittner war nach 15 Jahren nicht mehr zur Wahl angetreten und wurde feierlich zusammen mit Monika Schmid und Karin Peter verabschiedet, die ebenfalls nicht mehr kandidierten. Emanuel Gebauer, Leiter und Geschäftsführer, wies auf deren Vermächtnis hin. In Bittners Amtszeit hat die keb eine starke Ausrichtung auf die Verbindung von Arbeitswelt und Bildung genommen. In der politischen Bildung lag ein Schwerpunkt. In dieser Zeit fiel auch die