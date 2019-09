Lichtenwald Als „Quereinsteiger“ auch ohne Theologiestudium in den Pfarrberuf – das ermöglicht die Evangelische Landeskirche in Württemberg seit einigen Jahren Menschen aus kirchlichen Berufen. Jasmin Salzger ist im Evangelischen Kirchenbezirk Esslingen die Erste, die die „Berufsbegleitende Ausbildung im Pfarrberuf“ absolviert. Ab September wird die 36-Jährige in der Kirchengemeinde Lichtenwald als neue Pfarrerin tätig sein. 75 Prozent ihrer Arbeitszeit widmet sie der Gemeindearbeit, das restliche Viertel ist für die Ausbildung vorgesehen. Diese dauert zweieinhalb Jahre.

Damit geht für Jasmin Salzger ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. In