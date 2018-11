AichwaldEs war der erste Montag im September 2009 als der Bus zum ersten mal durch Aichwald fuhr“ erinnert sich Albert Kamm, der „Vater“ des Bürgerbusses. Seit 2006 beschäftigte ihn, dass vor allem ältere Einwohner nicht mobil waren. „Das bedeutete für diese Menschen auch, dass sie an vielen Dingen des täglichen Lebens nicht teilnehmen konnten und so die Vereinsamung fort schritt“, sagt Kamm. Ihm war schnell klar, dass diese Aufgabe nur ehrenamtlich möglich war. Denn der Fahrpreis sollte so niedrig wie möglich gehalten werden.

Im Kreis Esslingen gab es bis dahin noch keinen Bürgerbus. „Es war ein langer steiniger Weg, die Hindernisse der