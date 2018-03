(red) - Diese Woche haben die Arbeiten für eine Fußgängerampel an der Kreisstraße 1225 auf der Höhe Raiffeisenstraße in Bonlanden begonnen. Die bisherige mobile Anlage wird durch eine festinstallierte ersetzt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der Landkreis Esslingen führt die Baumaßnahme federführend aus, da es sich um eine Kreisstraße handelt. Die neue Fußgängerampel wird voraussichtlich in der kommenden Woche in Betrieb genommen.

