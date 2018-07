WolfschlugenNach dreimonatigen Umbauarbeiten hat jetzt die neue Kontakt- und Anlaufstelle für Senioren und Angehörige der Diakoniestation Nürtingen in Wolfschlugen erstmals ihre Pforten geöffnet. In den Räumen eines ehemaligen Optikergeschäfts in der Esslinger Straße 3 bieten Mitarbeiter der Diakoniestation seit dem 1. Juli von Montag bis Freitag kostenlos Beratung rund ums Thema „Älterwerden“. Bei einem Tag der offenen Tür konnten die Wolfschlugener die neue Einrichtung kennenlernen und sich bei der Gelegenheit gleich Blutdruck und Blutzuckerwerte kontrollieren lassen. „Nach 22 Jahren Arbeit in Wolfschlugen sind wir nun hier sesshaft geworden“, freute