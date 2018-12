AltbachDie Dankesliste von Bürgermeister Martin Funk bei der Übergabe des Baugebietes Losburg wollte kein Ende nehmen – an einem Baugebiet sind eben sehr viele Menschen beteiligt. 15 Monate liegt der Spatenstich für die Erschließung zurück, nun ist sie abgeschlossen. Davor lagen aber fünfeinhalb Jahre Planung. In dieser Zeit, daran erinnerte Martin Baumann von Geoteck Ingenieure, gab es Momente, in denen das Baugebiet durchaus infrage gestellt war.

Die Erschließung ist ein Sechs-Millionen-Euro-Projekt. „Über die Hälfte davon liegt im Untergrund“, sagte Baumann. Im Normalfall sollte von dieser Hälfte für sehr lange Zeit nichts mehr zu sehen sein.