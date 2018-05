FilderstadtAuf dem Schulgelände in Bernhausen baut die Stadt jetzt ein neues Gebäude für die Gotthard-Müller-Gemeinschaftsschule. „Wir sind die erste Schule in Baden-Württemberg, die einen Neubau für eine Gemeinschaftsschule bekommt“, sagte Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub bei der Grundsteinlegung. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch die benachbarte Realschule in Bernhausen erweitert. 33 Millionen Euro kostet das Projekt. Zum Beginn des Schuljahres 2019/20 soll der Neubau in Betrieb gehen. Für die Schulleiterin Sabine Nafe ist die Errichtung einer Gemeinschaftsschule eine einmalige Chance. „Die Anforderungen an Schulen haben sich gewandelt.“