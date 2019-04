NeuhausenNach den heftigen Diskussionen um die aus Sicht einiger Gemeinderäte zu lange „verschleppten“ Sanierungsarbeiten in der Friedrich-Schiller-Schule hatte die Verwaltung Fachleute ins Boot geholt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung beantworteten Corina Schimitzek, die Leiterin des Staatlichen Schulamts Nürtingen, und der Bauexperte Helmut Fischer vom Regierungspräsidium Stuttgart, die kritischen Fragen der Kommunalpolitiker. „Für ein Schulgebäude aus dem Jahr 1974 ist das Haus in einem guten Zustand“, zerstreute Fischer ihre Sorgen wegen des baulichen Zustands.

Dennoch sieht der Experte den dringenden Sanierungsbedarf in den nächsten