(red) -Die Neuapostolischen Kirchengemeinden Aichwald und Baltmannsweiler werden morgen in einem Gottesdienst zusammengeführt. Dem vorausgegangen ist eine zweijährige intensive Kooperation, die genutzt wurde für einen guten, stetigen Übergang, mit wechselweisen Gottesdiensten und Veranstaltungen, wie die Kirchen erklären. Am Standort Aichschieß, Brucknerstraße 8, haben sie sich zur neuen, größeren Gemeinde Aichwald zusammengeschlossen. Die Kirche in Baltmannsweiler wurde profaniert, sie stand bisher auch dem Waldkindergarten bei schlechtem Wetter zur Verfügung. Durch die Zusammenführung werden die ausschließlich ehrenamtlich