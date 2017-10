Anzeige

Von Peter Dietrich

Ob es diesmal besser läuft? In Nordrhein-Westfalen war die bisher größte Senderumstellung des Kabelanbieters vor einigen Wochen gründlich schiefgegangen. Weil rund 70 000 der 3,5 Millionen NRW-Kunden nach der Umstellung manche Sender nicht mehr empfangen konnten, wurde die Umstellung nach kurzer Zeit nochmals geändert, also war beim Kunden erneut ein Sendersuchlauf nötig. Die Umstellungen in Hessen und Baden-Württemberg wurde daher beide verschoben, der Südwesten war statt am 12. September erst am 17. Oktober dran.

Trauriger Spitzenplatz

Auf netzwelt.de hat es Unitymedia unter den Internetprovidern bei den Störungen der letzten 30 Tage auf den traurigen Spitzenplatz geschafft. Auch die Top 10 auf allestörungen.de führt das Unternehmen seit einigen Wochen an, in der aktuellen Woche 42 gefolgt von der Deutschen Telekom und von Vodafone. Diese Platzierungen sind natürlich keine allumfassenden Statistiken, sie spiegeln nur die Reaktionen in sozialen Netzwerken wieder. Wies Unitymedia im Tagesverlauf des 17. Oktober auf allestörungen.de lange Zeit gut 150 Meldungen auf, stiegen diese am Abend auf 849 an, um dann ab etwa 20 Uhr wieder abzufallen.

So ein Störportal ist natürlich keine Hotline, auch wenn manche Anbieter mitlesen und reagieren. Wer dort aber sieht, dass sein Anbieter massive Probleme hat, weiß immerhin, dass es womöglich nicht an ihm selbst und seinen Geräten liegt. Die Störungsmeldungen am Abend des 17. Oktober zeugten von viel Frustration: „Die haben bestimmt das Internet gelöscht.“ „Wieder Fernsehausfall, danke für fünf Minuten Fernsehen.“ „Nix mehr Empfang Stuttgart.“ Beim einen ging weder Internet noch Telefon, bei anderen fehlten einzelne bis viele TV-Sender.

Aus Karlsruhe wurde mehrfach Totalausfall gemeldet, aus Mannheim viele Störungen, von einem Ludwigsburger Kunden und einem weiteren im Stuttgarter Westen wurden die öffentlich-rechtlichen Sender vermisst.

Und im näheren Bereich? Ein Kunde im Scharnhauser Park bekam nur noch SAT.1 und RTL rein, Elisabeth Bayer aus Esslingen-Berkheim nur noch andere vereinzelte Sender. Uwe Bartsch in Filderstadt ging das ZDF verloren und war auch per mehrmaligem Suchlauf nicht wiederzufinden. Das sind nur Beispiele, die Listen der Klagen sind lang, die der Kündigungsdrohungen auch. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass jede Störung dem Kabelanbieter zuzurechnen ist, das müsste einzelnen geprüft werden. Und die Hotline? Gemeldet werden Wartezeiten von 20 und 60 Minuten und ein Rauswurf nach einer Viertelstunde.

Da hatte Ingeborg Botzenhardt in Wernau ja Glück gehabt. Die EZ schaute zu, während der nette junge Nachbar nach einem Suchlauf die Sender sortierte, er hatte das voll drauf. Ob er wohl deshalb anonym bleiben will, weil sich so einer vor Anfragen kaum retten könnte? Am Ende hatte er 44 Sender in die Favoritenliste gepackt und sinnvoll sortiert.

Alle gewünschten Sender waren da

Zu ihnen gehören auch die BBC und CNN, auf die Ingeborg Botzenhardt zur ergänzenden Information großen Wert legt. „Ich habe ja Sender drin, von denen habe ich nie was gewusst“, freute sie sich über manchen Neuzugang. Alle gewünschten Sender waren da, die Bildqualität war auch gut. Nun muss sie auch keine dreistelligen Nummern mehr eingeben und wird sich eine Liste mit den 44 Sendern schreiben.

Das Spektrum der Erfahrungen reicht eben weit: Das neuere Empfangsgerät des einen macht den nötigen Suchlauf von alleine. Ein anderer Nutzer muss von Hand ran, sein Gerät vielleicht auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und braucht womöglich eine Nachrüstung am Hausverteiler oder ein neues Kabel.

Der nächste verzweifelt, weil trotz aller Mühen nichts geht und träumt vom alten Antennenfernsehen. Nur drei Programme, die Antenne unterm Dach und bei Regen ein schlechtes Bild – aber das immerhin zuverlässig.