(le) Sie können stolz sein auf das, was sie geschafft und geschaffen haben, sagte Ordnungsamtsleiter Herbert Geyer. Die Kindertagesstätte Nesthäkchen hat seit gestern ihre Pforten geöffnet und bietet nun zwischen 7 und 17 Uhr in Neuhausens Bäderstraße eine Betreuung für Kinder unter drei Jahren an. Trägerverein ist das Kinder- und Eltern Zentrum (KEZ). Die Vorsitzenden Martina Wörner und Christiane Heix brachten zur Eröffnung Emil mit das ist eine Stoffhandpuppe. Viele Helfer hatten die beiden bei der Verwirklichung der Idee unterstützt. Zum einen viele ehrenamtliche Mitglieder von KEZ, außerdem die Firma Balluff GmbH und die Gemeinde