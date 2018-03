Nellinger schmieden Bündnis für gutes Älterwerden

Stadt hofft auf breite Bürgerbeteiligung in Nellingen – Start ist im Juli

Bürgerschaftliche und nachbarschaftliche Netzwerke stärken und damit die Chancen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter erhöhen – das ist das primäre Ziel des 2017 aktualisierten Altenhilfeplans der Stadt Ostfildern. Im Stadtteil Nellingen, einem ersten Teilbereich, soll dies nun umbesetzt werden. Das Projekt „Gutes Älterwerden in Nellingen“ soll Bürger motivieren, sich einzubringen und Ideen zu entwickeln. In Ostfilderns Gemeinderat stieß das Konzept am Mittwochabend auf uneingeschränkte Zustimmung. Bis zu 60 000 Euro will die Stadt für den Prozess der Quartiersentwicklung ausgeben.