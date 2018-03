Nellinger Realschule weiter Baustelle

Sanierung der Realschule geht in die Endphase – Nun stehen den zwei Gymnasien harte Zeiten bevor

Meine gesamte Realschulzeit war geprägt von Baustellen.“ Hunderte von Absolventen der Nellinger Realschule können das später mal ihren Kindern erzählen. Seit 2013 sind im ältesten Gebäude des Schulzentrums (Baujahr 1968) die Handwerker zu Gange, mal mehr, mal weniger intensiv. Ein Ende ist noch nicht abzusehen. Denn der gesamte dreigeschossige Betonbau wird von Grund auf modernisiert. „Wir müssen uns mit der Situation arrangieren“, sagt Realschulrektor Martin Fritz. Natürlich gehe das manchmal ganz schön an die Nerven. Doch Fritz will nicht klagen: Die Stadt koordiniere die Sanierung so professionell, dass die Belastung für alle möglichst gering ausfalle. „Wir arbeiten da Hand in Hand.“ Außerdem habe man die Aussicht auf ein schönes und modernes Schulgebäude, das dann fast wie neu ist.