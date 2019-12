OstfildernDer Weg zur Stadtsanierung ist mitunter beschwerlich. Während die Nellinger Hauptverkehrsader Hindenburgstraße umgestaltet wird, fahren die Autos in den Hauptverkehrszeiten auf den Umleitungsstrecken Stoßstange an Stoßstange durch die Ludwig-Jahn- und die Otto-Schuster-Straße – zum Verdruss der Anlieger. Immer wieder dreht sich minutenlang kein Rad mehr, mancher Fahrer verliert die Nerven und versucht sich in waghalsigen Wendemanövern. In verkehrsärmeren Zeiten wird heftig auf die Tube gedrückt. „Seit die Hindenburgstraße umgebaut wird, wohnen wir an einer Hauptstraße, mit allen negativen Auswirkungen“, sagt Reinhard Mauz. Er ist einer der