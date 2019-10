NellingenDie zwölfte Auflage des Job-Info-Tags der Riegelhofschule in Nellingen hat die Rekordmarke von 80 Ausstellern geknackt. „So viele Unternehmen, Einrichtungen und weiterführende Schulen hatten wir noch nie“, freute sich Realschulrektor Markus Fritz. Dieser Erfolg gibt nicht nur der Schule Profil, sondern macht auch deutlich, wie wichtig die berufliche Bildung ist. Das unterstrich Oberbürgermeister Christof Bolay. Weil er bei der Eröffnung im Kubino, verlas Fritz stellvertretend Bolays Grußwort.

Rund 600 Schüler und Schülerinnen aus Ostfildern, Neuhausen und Denkendorf informierten sich an 35 Ständen im Kubino und an 45 Ständen in der Schule