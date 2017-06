Von wegen Ruhepause am Brückentag. Am Freitag herrschte in den Neckar-Häfen noch mehr Betrieb als normal. Schiffe wurden eilends beladen, denn bis zum 26. Juni ruht der Schiffsverkehr auf dem Neckar, bis Plochingen sogar vier Tage länger. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) nutzt die Woche, um vier Neckarschleusen instand zu setzen und Defekte zu beheben, darunter Esslingen und Deizisau. „Eine Vorsichtsmaßnahme, um vor unvorhergesehenen Schäden gewappnet zu sein“, sagt die stellvertretende WSA-Leiterin Barbara Grüter.

