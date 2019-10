Lichtenwald Lichtenwald soll eine blühende Gemeinde werden. Bei einer Gemeinschaftsaktion haben rund 40 Erwachsene und Kinder etwa 5000 Krokuszwiebeln eingepflanzt. Sie sollen im kommenden Frühjahr als früh blühende Inseln Insekten als Nahrungsquelle dienen. Die Pflanzaktion soll der Auftakt sein zu weiteren Anstrengungen für den Erhalt der Artenvielfalt.

Insekten sind unentbehrlich für das ökologische Gleichgewicht. Seit Jahren gehen die absoluten Zahlen und die Anzahl der Arten dramatisch zurück. So ist nach Berechnungen des NABU in den vergangenen 30 Jahren die Biomasse an Fluginsekten deutschlandweit um etwa 75 Prozent gesunken, die Hälfte