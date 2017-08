(red) - Am Sonntag, 13. August, veranstalten die Landschaftsführerinnen am Naturschutzzentrum Schopflocher Alb, Miriam Nürk und Eleonore Meyer, von 9.30 bis 12.30 Uhr, eine Wanderung am Jusi. Dabei stehen die bei hochsommerlichen Temperaturen zu beobachtenden heimischen Ödlandschrecken im Vordergrund. Diese Art benötigt eine offene Landschaft, die durch Hangrutschflächen im Vulkantuff sowie durch Schaf- und Ziegenbeweidung gewährleistet wird. Treffpunkt ist der Parkplatz Raupental in Kohlberg.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w